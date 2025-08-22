Uzun boşanma davaları evliliğe engel oluyor

Boşanma davalarının yıllarca sürmesi tarafların geleceğini planlamasını ve yeniden evlenme kararlarını engelliyor. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, davaların uzamasının toplumda adaletsizlik duygusunu yaygınlaştırdığını ve özellikle kadınlar için yaş ilerledikçe riskli gebelik gibi sorunlara yol açtığını belirtti. Boşanma davalarında boşanma, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat olmak üzere beş temel ihtilaf bulunduğunu, bunlardan birinde dahi anlaşmazlık yaşanması halinde tüm sürecin yıllarca uzadığını vurguladı. Şamlı, baro olarak hazırladıkları kanun teklifinde, tarafların uzlaştıkları konularda mahkemenin davayı karara bağlaması, anlaşmazlıkların ise ayrılarak ayrıca sürdürülmesini önerdiklerini açıkladı. AA