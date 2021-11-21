Uzun namlulu silahla seyir halindeyken infaz edildi

Özcan Erden'in içinde bulunduğu otomobil geçtiğimiz perşembe akşamı saat 23.20 sıralarında, Şile Otoyolu'nda ilerliyordu. Bu sırada yanlarına yaklaşan bir aracın içerisinden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine, kurşunların hedefindeki otomobil Taşdelen'de bir taksi durağının yanında terk halde bulundu. Otomobilde Özcan Erden'in cesedi ve bagajında bir çelik yelek bulundu. Emniyette 10 suç kaydı çıkan Özcan Erden'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Araştırma sürerken, Erden'in içince bulunduğu otomobili kullandığı belirlenen Ç.Ö., polis merkezine giderek, yaşananları anlattı. 21 suç kaydı olan Ç.Ö., "Araçla seyrederken plakasını alamadıkları bir aracın yanlarına gelip ateş ettiğini, Özcan'ın yaralandığını ve aracı Taşdelen'e bırakıp ayrıldığını öne sürdü. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini toplarken, saldırının gerçekleştiği aracı ve saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.