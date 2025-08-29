Uzundere mağdurları Tugay’dan ümidi kesti: Bakan Kurum’dan yardım istedi!

Mağdurlar adına Adnan Menderes Hava Limanında Çevre Bakanı Murat Kurum'la ayaküstü görüşen Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, "Bakan Bey'e İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın, tüm çağrılarımıza rağmen yaşadığımız mağduriyeti gidermek için bir girişimde bulunmadığını belirtip kendisinden yardım istediğimizi ifade ettik. Bakan Bey de Uzunderelilerin yanında olduğunu belirtip konuyu gündemine aldığını ve Uzundere ile ilgili ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Bakan Bey'e, ilgi ve alakalarından ötürü binlerce kentsel dönüşüm mağduru adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş'te yanan evlerin yerine yapılacak yeni yapıların temel atma törenine katılmak için İzmir'e geldi.

HAVALİMANINDA AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜ

Adnan Menderes Havalimanı'na inen Bakan Kurum'u karşılayanlar arasında Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu da yer aldı. Bakan Kurum'a ayaküstü yaşadıkları sorunlara anlatan Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Uzundere sorununu çözmeyeceğini dile getirerek, Bakan Kurum'dan yardım istedi.

BAKAN KURUM İLE ARASINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

Uslu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile arasında yaşanan konuşmayı aktardı. Hava alanında Bakan Kurum ile ayaküstü görüştüklerini ifade eden Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Bakan Bey ile havalimanında ayaküstü görüştük. Kendisine dosya teslim ettik. Uzundere'deki konutların 15 yıldır yapılmadığını belirtip bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer'in kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderildiğini ifade ettik. Bakan beyin kendisine, mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın defalarca randevu talep etmemize rağmen bizimle görüşmediğini belirtip kentsel dönüşüm mağdurlarında Tugay'ın da bu işi yapmayacağı yönünde bir kanaat oluştuğunu anlattık. Binlerce mağdur aile adına Bakan Bey'den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak bu konuya el atmasını talep ettik. Çünkü Cemil Tugay bu işi yapmamak için elinden geleni yapıyor. Tüm çağrılarımıza rağmen herhangi bir işlem yapmıyor. " Diye konuştu.

UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARININ YANINDAYIZ

Bakan Kurum'un da kendisine "Biz Uzunderelilerin yanındayız" dediğini ifade eden Uslu, Bakan Bey konuşmasının devamında: da "Konuyu gündemime aldım. Uzundere ile ilgili ne gerekirse yapacağız' dedi. Ardından da bizleri yalnız bırakmayacağının sözünü verdi. Bakan bey basın toplantısında da konuya ilişkin açıklama yapacaktır. Gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan ötürü kendisine binlerce kentsel dönüşüm mağduru aile adına çok teşekkür ediyor, bir an önce müjdeli haberi bekliyoruz." dedi.