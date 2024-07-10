Uzungöl’de yürekleri ağza getiren kaza

Olay, Çaykara ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Uzungöl bölgesinde kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada bir anda direklere bağlı halatlardan biri koptu. Kopmanın etkisiyle S.Ş.'nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat onu yavaşlattı.

Yürekleri ağızlara getiren kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı. Yakınları tarafından cep telefonuyla kayda alınan o anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., "Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlerken hala korkuyorum. İnsanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum . Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde benim yaptığım gibi denemelerini istemiyorum. Yetkililer, buralarda kontrollerini arttırmalı, yaşanabilecek kazalara karşı tedbirler alınmalı. Yaşanılacak bir korku değil bu" ifadelerini kullandı.