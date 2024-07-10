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Giriş Tarihi: 10.7.2024 15:51 Son Güncelleme: 10.7.2024 15:56

Uzungöl’de yürekleri ağza getiren kaza

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de kurulan insan sapanının halatı koptu. Sapanına bağlı halatın bir tarafının kopmasıyla halatta bulunan Ş.Ş isimli kadının bir anda aşağıya düşme esnası yürekleri ağza getirdi. Kazada S.Ş. isimli kadının bacağından hafif şekilde yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Uzungöl’de yürekleri ağza getiren kaza

Olay, Çaykara ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Uzungöl bölgesinde kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada bir anda direklere bağlı halatlardan biri koptu. Kopmanın etkisiyle S.Ş.'nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat onu yavaşlattı.

Yürekleri ağızlara getiren kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı. Yakınları tarafından cep telefonuyla kayda alınan o anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., "Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlerken hala korkuyorum. İnsanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum . Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde benim yaptığım gibi denemelerini istemiyorum. Yetkililer, buralarda kontrollerini arttırmalı, yaşanabilecek kazalara karşı tedbirler alınmalı. Yaşanılacak bir korku değil bu" ifadelerini kullandı.

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Uzungöl’de yürekleri ağza getiren kaza
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