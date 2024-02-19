Vadeli altın satışıyla tefecilik yapanlara operasyon

Ankara'da iş yerleri üzerinden vadeli altın atışı adı altında tefecilik yapıldığının tespit edilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vadeli altın satışı adı altında yüksek miktarlarda faizle borç para vererek, vatandaşların maaşlarından muvafakatname alındığı ve altın teslim etmiş gibi fatura imzalattıkları belirlendi. Tefecilik yapan şüphelilerin, devlet kademesinde tanıdıkları olduklarını beyan ederek işe koyma vaadiyle vatandaşlardan para alarak dolandırıcılık da yaptığı belirlendi.



Şüphelilere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 158 tefecilik ve 6 nitelikli dolandırıcılık eylemine karışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü 'Tefecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.