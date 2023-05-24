Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Fawod Uzbek Shoh Mahmoud, arkadaşlarıyla birlikte Kırıkkale Tren Garı'nda raylarının ve vagonların olduğu alanda gezinirken vagonların üzerine çıktı. Bu esnada elektrik tellerine temas eden Mahmoud, akıma kapıldıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda büyük oranda yanık olduğu belirtilen çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Olay yerinde çocuğa ait elbiselerin de yanık olduğu görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video