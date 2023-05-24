Haberler Yaşam Haberleri Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 24.5.2023 21:22 Son Güncelleme: 24.5.2023 22:08

Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Kırıkkale'de tren garında vagonların üzerine çıkan çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Fawod Uzbek Shoh Mahmoud, arkadaşlarıyla birlikte Kırıkkale Tren Garı'nda raylarının ve vagonların olduğu alanda gezinirken vagonların üzerine çıktı. Bu esnada elektrik tellerine temas eden Mahmoud, akıma kapıldıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda büyük oranda yanık olduğu belirtilen çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Olay yerinde çocuğa ait elbiselerin de yanık olduğu görüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video

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Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
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