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Giriş Tarihi: 10.6.2022 12:20 Son Güncelleme: 10.6.2022 12:34

Vahşet kamerada: Lise öğrencilerini arabayla ezmeye çalıştı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Vahşet kamerada: Lise öğrencilerini arabayla ezmeye çalıştı

Ankara’da seyyar satıcılık yapan 4 kişi, yoldan geçen 5 lise öğrencisine laf attı. Öğrenciler olay yerinden uzaklaştıkları sırada arabaya binen 4 şüpheli Temel Y. kontrolündeki aracı öğrencilerin üzerine sürdü. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, araçtan inerek kaçan Temel Y.‘nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Naci Çakır Mahallesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir lisede öğrenim gören 5 kız öğrenciye okuldan çıktıkları sırada sarımsak satan beyaz bir aracın yanında bulunan 4 kişi laf attı. Kız öğrenciler korkarak olay yerinden uzaklaşırken, aracın kendilerini takip ettiğini fark etti. Otobüs durağında bekledikleri sırada aracı fark eden öğrenciler fotoğraf çektikleri sırada araçtan inen yanlarına gelen kişiyle tartıştı.

Vahşet kamerada! Lise öğrencilerini arabayla ezmeye çalıştı | Video

ARABAYLA EZMEYE ÇALIŞTI, YAYA OLARAK KAÇTI

Tartışmanın üzerine araca binen şüpheliler, aracı yolun karşısına geçen E.Y., S.S.Ö., S.Ü., ve K.Y.'nin üzerine sürdü. Bu sırada araçta bulunan Temel Y., inerek olay yerinden kaçtı. Öğrenciler polise verdikleri ifadelerinde, birlikte okuldan çıktıkları, yürüdükleri esnada sarımsak satan beyaz renkli aracın yanındaki 4 erkeğin kendilerine 'şişt güzellik' gibi sözler söyledikleri, kendileri cevap vermedikleri ve yürümeye devam ettikleri, akabinde beyaz renkli araçtaki şüphelilerin araçla kendilerini takip ettikleri, otobüs durağında bekledikleri esnada şüphelilerin de araçla birlikte karşı tarafta beklediklerini söyledi. Öğrenciler bu sırada şüphelilerden birinin yanlarına geldiği, kendileri aracın fotoğrafını çektikleri esnada şüphelilerle tartıştıkları ve olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti. Yolun karşısına geçtikleri sırada aracın kendilerine arkadan çarptığını ifade eden öğrenciler çarpmanın etkisiyle yere düştüklerini ve yaralandıklarını, aracın sağ yolcu koltuğundaki şüphelinin araç inip kaçtığı, aracın da olay yerinden kaçtığını kaydetti.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarında çizik ve çatlaklar meydana geldiği öğrenildi. Olay sırasında araçtan inerek olay yerinden kaçan Temel Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Vahşet kamerada: Lise öğrencilerini arabayla ezmeye çalıştı
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