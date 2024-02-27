Vahşet üstüne vahşet

Adana'da önceki gün Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Turhan Özdemir (54), uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir ile sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özdemir, kızını bıçaklayarak yaraladı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir yaşamını yitirdi. Kaçan katil zanlısı baba, polis ekiplerince olay yerine yakın bir sokakta yakalandı.Bu olaydan 3 saat sonra vahşi bir cinayet daha yaşandı. Bu kez hedef, öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı Selam Şenci oldu.İddiaya göre, Dilan Özdemir'in öldürüldüğü sırada yanında bulunan Selam Şenci, genç kızın yakınları olduğu tahmin edilen kişiler tarafından cinayete engel olmadığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Şenci, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir işyerinin otoparkında 2'si kadın, 5 kişi tarafından darp edilip bıçaklandı.Şenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinde, Şenci ile 5 kişinin otoparkta tartıştıkları, ardından şüphelilerin Şenci'yi darp edip bıçakladıkları görüldü.Görüntülerde şüphelilerden birinin, kanlar içinde yere yığılan Şenci'nin üzerine çıkıp zıpladığı anlar da yer aldı. Olayla ilgili 2'si kadın 5 şüpheli polis ekiplerince aranırken, kızının katili olan Turhan Özdemir'in emniyetteki sorgusu ise sürüyor.