Vahşeti mektupla itiraf eden üvey abiye ağır müebbet

Ankara Pursaklar'da yaşayan Necmiye Tıraş (58), 27 Haziran 2020'de kızı Dilşen Avcı'nın cansız bedenini doğalgaz borusuna asılı buldu. Çığlık atarak kızın ayaklarından kaldırmaya çalışan anneye oğlu Selim Kantar yardım etti ve Dilşen'i indirdi. Eve gelen sağlık ekibi, genç kızın öldüğünü belirledi. Genç kızın ölümü kayıtlara 'intihar' diye geçti. Dilşen'in ölümünden bir süre sonra başka suçtan tutuklanan üvey abisi Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevi yönetimine şok bir mektup verdi. Kantar, mektupta kız kardeşini boğarak öldürüp intihar süsü verdiğini itiraf etti. İtiraf üzerine ifadesi alınan Kantar, kan donduran cinayeti planladığını, kız kardeşi eve gelmeden önce bluzunu alarak doğalgaz borusuna astığını söyledi.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Kantar, "Yine olsa yine öldürürüm" diyerek pişman olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, Kantar'a 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Acılı anne Necmiye Tıraş, "Alabileceği en yüksek cezayı aldı. Bu ceza bizi biraz da olsa mutlu etti. Oradan hiç çıkamasın inşallah. Yattığı yerde kan kussun diye dua ediyorum her gece. Evladımdan beni ayırdı, bir daha gün yüzü görmesin. Hapisten ölüsü çıksa bile bana vermesinler, evladıma kıydı, adalet yerini buldu, en ağır cezayı verdi. Allah da ona en ağır cezayı versin" dedi.