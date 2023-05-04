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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Vahşeti sosyal medyada paylaştı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Vahşeti sosyal medyada paylaştı
Adana'da eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldüren Ö D, kayınpederini de yaraladı. Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Alkol bağımlısı Ö D (42) şiddet uygulayıp ilgilenmediği 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. İddiaya göre olay gecesi arabada D'nin eşi İptihel Baba (29) çocuklardan 2'sinin, D'ye ait olmadığını söyledi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı.



Daha sonra ikili eve döndü. Evde çıkan tartışma sonrası D, eşi İptihel, kayınpederi Muhammet Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammet Baba'nın (28) bıçakla boğazlarını kesti. 3 kişi hayatını kaybederken Muhammet Zeki tedavi altına alındı. Ö D'nin, cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin, görüntünün altına ise 'İhanetin cezası oğlum' yazdığı öğrenildi. Polise teslim olan cani, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Vahşeti sosyal medyada paylaştı
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