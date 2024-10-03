Vahşetin arkasından alacak verecek çıktı

İstanbul Sultangazi'de 27 Eylül günü 19 yaşındaki Şahin Aslan, otomobil ile gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan Aslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerin peşine düştü. İncelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis olayda silah kullanan Ali E., Turgut E., Maşallah C., Emir Y. ve diğer şüpheliler Talip E. ile Nurettin E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayı alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.