Vahşetin detayları kan dondurdu: Sahte profille ölüm tuzağına çekti

İstanbul Beylikdüzü'nde 20 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın parçalanmış cesedi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bulunmuş, gözaltına alınan sahte profilli katil Fethi Dağlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelinin, sosyal medyada iş arayan (ev temizliği) Erva'yı "Şule Gonca" ismiyle açtığı sahte profille ağına düşürdüğü ve oradan irtibata geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca şüpheli, genç kızı öldürdükten sonra onun cep telefonundan ailesine, "Ben iyiyim, kayıp başvurumu kaldırın" gibi mesajlar attığı ortaya çıktı.Çalışmaların devamında genç kızın son irtibatta olduğu kişinin Fethi Dağlı olduğu belirlendi. Yapılan ilk görüşmede Dağlı, "Benim eve geldi, kahvaltı yaptık gitti" dedi. Polis ekipleri şahsın ikamet adresini kontrol ettiklerinde genç kızın izinin kaybolduğu adres olduğunu belirledi. Kayıp şahısların deneyimli dedektifleri, evdeki şüpheli Dağlı'yı gözaltına aldı. Dağlı ilk ifadesinde olayı inkâr etse de genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespiti üzerine kan donduran cinayeti anlattı. Genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre önce cesedi evindeki derin dondurucunun içine koydu, daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile tuvalette cesedi parçalara ayırdı. Cani adam, genç kızın cesedini çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attı. Şüphelinin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler genç kıza ait ceset parçalarını buldu.OLAYLA ilgili SABAH'ın elde ettiği yeni bilgilere göre şüphelinin kendisine Şule Gonca isminde sahte kadın profili açtığı ve bu profil üzerinden genç kız ile arkadaş gibi irtibat kurduğu belirlendi. Genç kızın cesedinin 6 parça halinde olduğu öğrenilirken şüphelinin işyerindeki kulübede de Erva Asar'a ait cep telefonu ortaya çıktı. Erva'nın ise son sosyal medya paylaşımnda "Acil iş arıyorum" yazdığı görüldü. Genç kızı ölüme götüren ilanın da bu olduğu değerlendiriliyor.