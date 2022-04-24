Vahşetin kanlı izi

İstanbul Başakşehir'de yaşayan Şemsettin Tokat, önceki akşam Güvercintepe Mahallesi'ndeki evlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma yaşadığı eşi Sema Tokat'ı 3 çocuğunun gözü önünde bıçakla öldürdü. Kayyum Sokak üzerinde 22.00 sıralarında iddiaya göre, binadaki dairede yaşayan Şemsettin-Sema Tokat çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şemsettin Tokat, 3 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Altığı bıçak darbeleri sonucunda yere yığılan kadın, aldığı bıçak darbelerinin ardından yardım istemek için pencereye geldi ancak oracıkta hayatını kaybetti. Sema Tokat'ın evin duvarındaki kanlı el izi ve perdedeki kanların görülmemesi için mahalleli cama çarşaf bağladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayetin ardından gözaltına alınan Şemsettin Tokat'ı çevredeki vatandaşlar linç etmek istedi, polis güçlükle kurtardı. Polisteki işlemleri tamamlanan katil koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkunç olaya tanık olan 3 çocuk ise akrabalarının evine götürüldü.