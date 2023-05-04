Vahşetten saatler önce birlikte yemek yediler

BIÇAK YAMULDU, YENİSİ ALDI

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş'un, şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Olaydan saatler önce birlikte dışarı çıkan çift, otomobilde yemek yiyip müzik eşliğinde sohbet etmeye başladı. İddiaya göre; genç kadın çocuklarından 2'sinin, Özgür Durmuş'a ait olmadığını söyledi. Bu nedenle tartışan çift, yeniden eve döndü. Tartışmaya kayınpederi Muhammet Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammet Baba (28) de karıştı. Duruma öfkelenen Özgür Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.