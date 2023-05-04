Vahşetten saatler önce birlikte yemek yediler

Adana'da alkol aldıktan sonra eşinin, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve kayınbiraderinin boğazını ekmek bıçağıyla kesen Özgür Durmuş (42) tutuklandı. 3 kişinin öldüğü 1 kişinin ağır yaralandığı vahşetin detayları ortaya çıktı. Katil zanlısı Durmuş'un cinayetleri eşi İptihel Baba'nın (29) kendisini aldattığı iddiası üzerine işlediği ileri sürüldü.
Ayrıca cinayetten saatler önce genç kadının otomobilde eşiyle müzik dinleyip yemek yediği görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Özgür Durmuş'un cinayeti işedikten sonra eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında 'İhanetin cezası oğlum' diye not düşerek paylaştığı öğrenildi.
BIÇAK YAMULDU, YENİSİ ALDI
Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş'un, şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Olaydan saatler önce birlikte dışarı çıkan çift, otomobilde yemek yiyip müzik eşliğinde sohbet etmeye başladı. İddiaya göre; genç kadın çocuklarından 2'sinin, Özgür Durmuş'a ait olmadığını söyledi. Bu nedenle tartışan çift, yeniden eve döndü. Tartışmaya kayınpederi Muhammet Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammet Baba (28) de karıştı. Duruma öfkelenen Özgür Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.
BOĞAZINI KESTİ, HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Kanlar içinde kalan eşini yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba'nın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, evdekileri kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Zeki ile Muhammet Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammet Baba da kurtarılamadı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Yapılan çalışmada Özgür Durmuş'un, cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin, görüntünün altına ise 'İhanetin cezası oğlum' yazdığı öğrenildi. Öte yandan Durmuş'un eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Baba'nın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.
ALDATMA İDDİASI
Emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, çocuklarının başkasından olduğunu öğrenmesi üzerine kendisini kaybettiğini öne sürdü. Durmuş, eşinin ailesinin de gerçeği kendisinden gizlediklerini, bu nedenle cinayeti işlediğini belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.