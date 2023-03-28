Vahşi cinayet zanlılarına müebbet hapis

Fethiye'nin Üzümlü Mahallesinde 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Niyazi Kahyaoğlu isimli şahsın vahşi bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı oluşturulan özel ekip Kayıp Ali Niyazi Kahyaoğlu ile ilgili olarak 4 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Ekipler ilk olarak Ali Niyazi Kahyaoğlu kaybolmadan önce kimlerle görüştüğünü belirlemek amacıyla yakın çevresini araştırmaya başladı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmada kurulan özel ekip Ali Niyazi Kahyaoğlu kaybolmadan kısa bir süre önce Yavuz Ç. isimli bir şahıs ile görüştüğünü tespit etti. Bu tespitin ardından harekete geçen ekipler Yavuz Ç.'nin ifadesinin alınması amacıyla şahsın yaşadığı Kocaeli'ne giderek şüphelinin ifadesine başvurdu. Özel ekip tarafından gözaltına alınan Yavuz Ç., 4 yıldır kendisinden haber alınamayan şahsın öldürüldüğünü itiraf etti.

BANYODA PARÇALARA AYIRMIŞ

Katil zanlısı Yavuz Ç., cinayetin her ayrıntısını anlatırken Ali Niyazi Kahyaoğlu'nu alacak verecek meselesinden dolayı Ali Nurettin G'nin Fethiye'deki evinde öldürdüğünü şahsı banyoda parçalara ayırdığını daha sonra Yeşilüzümlü Mahallesinde ormanlık alana birlikte gömdüklerini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yavuz Ç.'nin verdiği ifade üzerine Ali Nurettin G. Kırklareli'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Fethiye'ye getirilen iki şüphelinin yer gösteriminde ormanlık alan içerisinde yapılan kazıda kayıp şahıs Ali Niyazi Kahyaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. 4 yıl sonra aydınlatılan cinayet olayının ardından ifade işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde Ali Niyazi Kahyaoğlu'nun kiraladığı villada öldürüp parçalara ayırdıktan sonra ormanlık alana götürüp gömen Yavuz Ç. ve Ali Nurettin G. Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Yavuz Ç. ve Ali Nurettin G. ile avukatları Hakkı Kavas, Haşmet Ersoy, Bülent Demen ve Hüseyin Güner katılırken öldürülen Kahyaoğlu ailesinin avukatı Özkan Kılınç hazır bulundular.

Karar duruşmasında iddia makamı mütalaa'da bulunup tutuklu sanık Yavuz Ç.'nin soruşturma aşamasından itibaren cinayete ilişkin yer zaman gerçekleşme şeklini detaylı şekilde anlattığını kaydetti. Mütalaada diğer tutuklu sanık Ali Nurettin G.'nin eylemlerini ayrıntılı şekilde yine anlattığı yapılan keşifte öldürülen kişiye ait parçalanmış cesedini gömdükleri yerleri gösterdiğini olay günü sanıkların birlikte hareket ettiklerinin ve çoğunlukla aynı yerde bulunduklarının anlaşılması Ali Nurettin G.'nin savunmalarının çelişkili olması HTS kayıtları ve tanık anlatımlarından anlaşıldığı üzere sanık Ali Nurettin'in öldürülen Ali Niyazi Kahyaoğlu'nun telefonundan alınan son sinyal tarihlerinden sonra arama girişiminde bulunmaması bu halde suç tarihleri dikkate alındığında kenevir yetiştirme işi için yüksek miktarda para koyduğu anlaşılan sanık Ali Nurettin'in ortadan kaybolduğunu söylediği Ali Niyazi Kahyaoğlu'nu hiç aramamış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu bu halde sanığın ölüm tarihinden sonra hiç aramadığı öldüğünden emin olduğunun anlaşılması Ali Nurettin'in diğer sanık Yavuz ile iletişiminin azalması Yavuz'un Fethiye'den ayrıldıktan bir zaman sonra hiç görüşmemeleri sanıklar ile Ali Niyazi Kahyaoğlu'nun kiraladıkları villada yüksek meblalarla aldıkları malzemelerle ortak yaptıkları kenevir yetiştirme işinde zaman içerisinde istedikleri parayı kazanamama sebebiyle anlaşmazlık ve tartışma yaşanmış bu durum ise cinayetin sebebi olduğu anlaşılmıştır. Sanıkların olay tarihinde sebebi tam olarak tespite edilmese de yüksek ihtimalle sermaye koyarak beraber yaptıkları hint keneviri yetiştirme işinden kaynaklanan tartışma esnasında Ali Niyazi'nin boğazını sıkarak, bıçaklayarak ve boğazından keserek öldürmek suretiyle iştirak halinde kasten öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğu bunun yanında iddianamede her ne kadar canavarca hisle öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğu bunun yanında iddianamede her ne kadar canavarca şeklindeki nitelikli halden cezalandırma talep edilmiş ise de maktulün cesedinin parçalanarak gömüldüğü ancak bu eylemin Ali Niyazi Kahyaoğlu öldürülmeden önce yapıldığının sabit olmadığı maktul öldürüldükten sonra cesedinin parçalanmasının ise ölümden sonra gerçekleşmesi sebebiyle bu nitelikli hal kapsamında sayılamayacağı anlaşıldığından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Yavuz Ç. Daha önceki savunmalarını tekrar ederek, "Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." ifadelerinde bulundu.

BU ADAMIN LAFI İLE TUTUKLUYUM

Tutuklu sanık Ali Nurettin G. ise, "Yavuz Ç. Benim için Ali Niyazi Kahyaoğlu'nun boynunu kırdığını söylüyor. Kız arkadaşı Yavuz'un boynunu sıktığını söylemiştir. Ancak siz bunu dinlemiyorsunuz. Benim Ali Niyazi Kahyaoğlu'nu öldürdüğümü söylüyor. Onu dinliyorsunuz. Evin çamaşır suyu koktuğunu söylüyor. Onu dinliyorsunuz. Bu adamın bir lafı ile ben hala tutukluyum. Bu adamın yaşadığı eve gidip bakmıyorsunuz. İstediğiniz, bildiğiniz kararı verin size işinizi öğretemem. Bir gün yanlış yapıldığını öğreneceksiniz. Bana yaşattığınız bu adaletsizliği ve hukuksuzluğu yaşamanızı diliyorum." ifadelerinde bulundu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tutuklu sanıklar Ali Nurettin G. ve Yavuz Ç.'ye iddia makamının Ali Niyazi Kahyaoğlu'na yönelik canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan cezalandırılma talep etmişse de bu cezanın kasten öldürme suçu kapsamında kaldığı ve sanıkların müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluklarının devamına karar verdi.