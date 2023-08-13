Vahşi cinayetin kurbanları toprağa verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde TOKİ konutlarında meydana gelen vahşi cinayetin kurbanlarından anne Şeyda Çataklı beldedeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Ardından saat 18.30 da Çaydeğirmeni Merkez Yeni Camide kılınan cenaze namazının ardından anne Şeyda Çataklı, Çaydeğirmeni Beldesi Çataklıoğlu mezarlığında defnedildi.

Öte yandan 18.45'de diğer kurban anneannesi Medine Çataklı'nın cenazesi ise Bakırcılar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. R.Ç. Devrek Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi. 31 yaşındaki kadın burada serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttu.

Bu arada, Çaydeğirmeninde meydana gelen kasten öldürme olayının faili Rabia Ç, isimli mahkumun, Düzce iline sevkinin gerçekleştirileceği öğrenildi.