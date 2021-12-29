Vahşi cinayette video detayı! Ölmeden yarım saat önce eşine...

Beylikdüzü'nde Nabıl Zabıba'nın eşinin polise başvurarak ondan 2 gündür haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Eşinin telefonundan kendisine son bir video gönderildiğini belirterek kendisinden o saatlerden sonra bir daha haber alamadığını söyledi.