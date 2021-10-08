ÜRPERTEN MESAJLAR: ENSENDEYİM, EN SOTE YERDE YAKALAYACAĞIM

Derya Elbasan'ın avukatı itiraz dilekçesinde yaşanan dehşet anlarına tek tek yer verdi. O karanlık günün öncesinde de Erol Elbasan'ın eşi Derya Elbasan'a yaşattığı kabus dolu anlar olduğu kaydedildi. Öyle ki Erol Elbasan eşine daha önce de şiddet uyguladığı için yargılanmış, dahası o davalara rağmen de genç kadını tehdit etmekten geri kalmamıştı. "Hissettiğin her yerdeyim, ensendeyim, beni birazcık tanıyorsan neler olacağını biliyorsun" gibi korkunç mesajlar attığı anlatılan itiraz dilekçesinde, sanığın olay yerinde keşif yaptığı ve olayı tasarladığına dair de, "Bugün gittim en sote yerde yakalayacağım, baktığın her yerdeyim, anladın sen onu" mesajlar gönderdiği kaydedildi.