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Giriş Tarihi: 7.3.2022 20:08

Vahşice katledilen Pınar’ın davasında yeni gelişme! Mertcan Avcı'nın tahliye talebi reddedildi!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Vahşice katledilen Pınar’ın davasında yeni gelişme! Mertcan Avcı’nın tahliye talebi reddedildi!

Muğla’da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın yargılandığı davada yeni gelişme. Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı’nın, tahliye talebi reddedildi. Mahkeme sanık Avcı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanık Mertcan Avcı, tutukluk kararına itirazda bulunmuştu. Mahkeme, sanık Avcı'nın bu itirazını reddetti. Tutuklu halinin devamına karar verdi.

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Vahşice katledilen Pınar’ın davasında yeni gelişme! Mertcan Avcı'nın tahliye talebi reddedildi!
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