Vahşice katledilen Pınar’ın davasında yeni gelişme! Mertcan Avcı’nın tahliye talebi reddedildi!

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
Sanık Mertcan Avcı, tutukluk kararına itirazda bulunmuştu. Mahkeme, sanık Avcı'nın bu itirazını reddetti. Tutuklu halinin devamına karar verdi.