Vahşice öldürülen Mine’nin kocasına ağırlaştırılmış müebbet





OĞLUNA BAKACAK YÜZÜNÜN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada Mithat Kocadağ hakkında 'kasten öldürme' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Karar duruşmasına Mithat Kocadağ SEGBİS ile katılırken, Mine Kocadağ'ın yakınları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da hazır bulundu. Kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyerek mütalaa veren Cumhuriyet Savcısından sonra duruşmada son sözü sorulan sanık Mithat Kocadağ, eşiyle mutlu olmak için geçinmeye çalıştığını ve olay günü bir anlık cinnet getirdiğini ve cinayetin nasıl işlendiğini hatırlamadığını anlattı. Kocadağ, ailesine, oğluna yaşattığı bu durumdan dolayı pişman olduğunu ve oğluna bakacak yüzünün olmadığını söyledi.



TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti verdiği kararda, mevcut deliller ışığında kasten öldürme suçunun sabit olduğu, telefonda yapılan 'bir ceset ne kadar sürede bozulur' şeklindeki arama ile olay günü arasındaki sürenin 2,5 gün olduğu, bu sürenin sanığın kararından geri dönmesi için yeterli bir süre olduğu, fakat sanığın öldürme kararında sebat ettiğinin kabul edildiği, öldürme suçunun kadına karşı olmasının mahkemece ağırlaştırıcı neden kabul edildiği, bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca uzun süre kolluk kuvvetlerinin oyalanması nedeniyle takdiri indirim uygulanmaması yönünde karar verdi.