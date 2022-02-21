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Giriş Tarihi: 21.2.2022 18:05 Son Güncelleme: 21.2.2022 18:09

Vaka artışı durmuyor!

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Vaka artışı durmuyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı harita paylaşıldı. Kırıkkale’deki vaka sayısının her yüz binde 1004,10 olduğu görüldü.

BİNLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı bir harita paylaştı. Bir süredir vaka sayılarında artış yaşanan Kırıkkale'de bu hafta da vakaların yükseldiği görüldü. Kırıkkale'de geçtiğimiz hafta her yüz binde 984,56 olan vaka sayısı bu hafta her yüz binde 1004,10 olarak açıklandı.

KIRIKKALE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 24 İLDEN BİRİ

Kırıkkale, her yüz binde 1004,10 olarak açıklanan vaka sayısı ile birlikte, vaka sayısı her yüz binde binin üzerinde olan 24 ilin arasına girdi. Vaka sayısı her yüz binde binin üzerinde olan iller şöyle; Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Denizli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Isparta, Karabük, Çankırı, Çorum, Sinop, Ankara, Kayseri, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırıkkale.

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Vaka artışı durmuyor!
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