Vaka artışı durmuyor!

BİNLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı bir harita paylaştı. Bir süredir vaka sayılarında artış yaşanan Kırıkkale'de bu hafta da vakaların yükseldiği görüldü. Kırıkkale'de geçtiğimiz hafta her yüz binde 984,56 olan vaka sayısı bu hafta her yüz binde 1004,10 olarak açıklandı.

KIRIKKALE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 24 İLDEN BİRİ

Kırıkkale, her yüz binde 1004,10 olarak açıklanan vaka sayısı ile birlikte, vaka sayısı her yüz binde binin üzerinde olan 24 ilin arasına girdi. Vaka sayısı her yüz binde binin üzerinde olan iller şöyle; Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Denizli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Isparta, Karabük, Çankırı, Çorum, Sinop, Ankara, Kayseri, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırıkkale.