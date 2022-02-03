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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Vaka sayısı 110 bin 682, vefat 217

ANKARA
Türkiye'de dün 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 86 bin 671 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Vaka sayısı 110 bin 682, vefat 217
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