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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Vaka sayısı 19 bın 357, vefat 185

ANKARA
Vaka sayısı 19 bın 357, vefat 185
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre dün 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il sırasıyla Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu. Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 277.88'den 287.40'a, Ankara'da 197.20'den 202.88'e, İzmir'de 70.02'den 70.65'e yükseldi.

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Vaka sayısı 19 bın 357, vefat 185
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