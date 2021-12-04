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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Vaka sayısı 21 bin 495, vefat 187

ANKARA
Türkiye'de dün 355 bin 226 Kovid- 19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 193 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" ifadesini kullandı.

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Vaka sayısı 21 bin 495, vefat 187
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