Vaka sayısı 30 bin 862, vefat 223

Sağlık Bakanlığı
verilerine göre dün 360 bin 849 test yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76.66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88.56 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur" paylaşımında bulundu.