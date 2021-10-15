Vaka sayısı 30 binin altına düşmüyor

Türkiye
'de dün test yapılan 362 bin 217 kişiden 30 bin 709'una Kovid
-19 tanısı konulurken, 203 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 461 oldu. İkinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.60, birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 88.18 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım" ifadelerini kullandı. ANKARA