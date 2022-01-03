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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Vaka sayısı 44 bin 869, vefat 160

Vaka sayısı 44 bin 869, vefat 160
TÜRKİYE'DE dün 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 492 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştığı mesajda, havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirilmemesi ve maskenin koruyacak şekilde takılması gerektiğini belirtti. Koca, "Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı. ANKARA

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Vaka sayısı 44 bin 869, vefat 160
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