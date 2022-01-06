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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Vaka sayısı 68 bin 413, vefat 156

Vaka sayısı 68 bin 413, vefat 156
Türkiye'de dün 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 502 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.89 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 134 milyon 863 bin 259 doza yükseldi. 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla ve Kırklareli oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır olarak sıralandı. ANKARA

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Vaka sayısı 68 bin 413, vefat 156
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