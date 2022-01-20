Vaka sayısı 71 bin 843, vefat 166

Türkiye'de dün 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19. saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 948 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının öneminin daha da arttığını belirtti. Koca, "Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı" ifadesini kullandı.