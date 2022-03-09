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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Vaka sayısı düşüyor aman gevşemeyin

Vaka sayısı düşüyor aman gevşemeyin

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Vaka sayısı düştükçe aşılamaya yönelik eğilim de azalıyor. Hiç gevşemememiz lazım. Çünkü kazandığımızı zannettiğimiz an kaybetmeye çok yakın olabiliriz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarındaki gerilemenin aşılamaya eğilimi azalttığını belirterek eylül ve ekim aylarında gündeme gelebilecek yeni varyantlara karşı 3. doz aşılamanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Alper Şener, günlük vaka sayılarında 110 bin seviyelerinde yaşanan pikin ardından düşüşün devam ettiğini belirtti. Büyükşehirlere bakıldığında maske kullanımına özen gösterilen kentlerin vaka sayısını daha hızlı düşürdüğüne inandığını belirten Şener, son açıklanan haftalık verilerde İstanbul ve Ankara'da artış gözlenirken İzmir'in düşüşünü sürdürdüğüne işaret etti.

'AŞILAMA YAVAŞLADI'
Azalan vaka sayılarıyla birlikte günlük ölüm sayılarında keskin düşüşler beklediğini aktaran Şener, nisan ayında Omicron varyantının etkisini yitireceğini düşündüğünü ifade ederek, "'Yeni varyantlar var mı, bir sıçrama olacak mı?' diye sorarsanız eylül ve ekim aylarına dikkat etmek lazım. Bu tarihlerde vaka ve ölüm sayılarında yeniden bir tırmanış görürsek bunu yeni çıkacak Kovid-19 alt tipleri ve yeni versiyonlara bağlayabiliriz. Yorum yapmak için erken. Bunlar gündeme gelmeden önce toplumun neredeyse tamamına yakınının 3. doz aşılamasını tamamlamış olmalıyız" diye konuştu. Aşılamanın oldukça yavaşladığını dile getiren Şener sözlerine şöyle devam etti: "Vaka sayısı düştükçe aşılamaya yönelik eğilim de azalıyor. Dünya genelinde devam eden ekonomik sıkıntılar ve savaş, salgını gündemden düşürdü. Hiç gevşemememiz lazım. Çünkü kazandığımızı zannettiğimiz an kaybetmeye çok yakın olabiliriz. Kovid-19 sürecinde bunu sık sık yaşadık." AA

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Vaka sayısı düşüyor aman gevşemeyin
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