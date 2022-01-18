Vakalar arttı ancak hastaneye yatış azaldı

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, Omicron varyantının Türkiye'de etkinliğini göstermesiyle vakaların arttığını aktardı. Altunsu, "Omicron varyantının Türkiye'de etkinliğini göstermesiyle birlikte vakalarda belli bir oranda artış var. Bunun paralelinde Adana olarak da vakalarda belli bir artış var ancak hastaneye yatış oranlarımız düşmekte. Bunu biz direkt olarak aşıya bağlıyoruz. Özellikle son aylarda aşıda hatırlatma dozlarının hızla yapılmasıyla birlikte vücuttaki bağışıklık oranı artmakta ve bu da hastalığın hafif geçirilmesine yol açmakta. Hastanelerimizde o yoğunluğu yaşamak, insanların yoğun bakımda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Herkes kurallara uyarsa önümüzdeki yaz koronavirüsü gündemimizden çıkartırız" dedi.