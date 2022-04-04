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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Vakalar düştü

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Vakalar düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını paylaştı. Vakalar bir önceki haftaya göre İstanbul’da 239’dan 196’ya, Ankara’da ise 395’ten 290’a düştü

Sağlık Bakanlığı'nın 19-25 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 19-25 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Vakalar bir önceki haftaya (12-18 Mart) göre, İstanbul'da 239.48'den 196.06'ya, Ankara'da 395.38'den 290.83'e ve İzmir'de 247.16'dan 113.95'e düştü. 100 binde en çok vaka görülen iller Eskişehir (547.21), Kırklareli (402.33), Çanakkale (392.8), Edirne (310.59), Bilecik (301.75) oldu. İl bazında 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Van (7.71), Şırnak (9.33), Şanlıurfa (10.36), Hakkâri (10.42), Muş (14.07) olarak sıralandı.

12 BİN 647 YENİ VAKA 40 VEFAT
TÜRKİYE'DE dün 236 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı. 40 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 958 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.10 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 97 bin 462 doza yükseldi. ANKARA

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