Vakalar İstanbul’da azaldı İzmir ve Ankara’da arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, vaka sayıları İstanbul'da azalırken, Ankara ve İzmir'de artış gösterdi. Koca, Twitter hesabından Kovid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571.46'dan 1245.73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629.65'ten 725.62'ye, İzmir'de ise 714.29'dan 729.81'e yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29.67 ile Van, 48.65 ile Şanlıurfa ve 58.98 ile Adıyaman oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.
93 BİN 261 YENİ VAKA, 182 VEFAT
Türkiye'de dün 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, 93 bin 438 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" paylaşımında bulundu.
TAM DOZ AŞILAMANIZI YAPTIRIN, KALABALIKTANUZAK DURUN PROF. DR. DENİZ ODABAŞ: Tam doz aşılılar için Omicron ile birlikte Kovid artık grip kıvamına geldi. Grip aşısı gibi yılda 1 kez aşılanarak Kovid'in şiddeti azaltılacak. Omicron'un öldürücülüğü 5'te 1 oranında düşük olsa da aşısızlar ve eksik aşılılar için hâlâ korkutucu. PROF. DR. SERDAR ÖZTORA: Toplu bulunulan mekânlardan bir müddet daha uzak durun 'Omicron'la pandemi bitiyor' düşüncesi umut ama şu an realitemiz bu değil.