VAKFA kaç lot verdi, Bist işlem tarihi ne zaman, açıklandı mı? 2025 Vakıf Faktoring halka arz sonuçları

Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), hisselerini yatırımcılarla buluşturdu. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşen halka arza, 684 binin üzerinde yatırımcı katılım gösterdi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,2 Milyar TL olarak gerçekleşirken, yatırımcıların gözü, hesaplarına yansıyan lot sayısındaydı. Peki, VAKFA borsada ne zaman işlem görecek?
12-13-14 Kasım tarihleri arasında talep toplayan Vakıf Faktoring halka arz oldu. Detaylar şöyle:
Halka Arz Fiyatı: 14,20 TL
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Borsa Kodu: VAKFA (BIST Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)
Toplam Lot (Pay) Sayısı: 225.000.000 Lot
Halka Arz Büyüklüğü: 3,2 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %25