Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı! Vakıf Faktoring kişi başı kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?

Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), hisselerini yatırımcılarla buluşturdu. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşen halka arza, 684 binin üzerinde yatırımcı katılım gösterdi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,2 Milyar TL olarak gerçekleşirken, yatırımcıların gözü, hesaplarına yansıyan lot sayısındaydı. Peki, VAKFA borsada ne zaman işlem görecek?