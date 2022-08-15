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Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:10

Vakıfbank emekli promosyon ücreti 2022: Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Vakıfbank emekli promosyon ücreti, yeni emekli olmuş veya emekli olacakların gündeminde yer alıyor. Kamu ve özel bankalar emekli promosyonlarını açıkladı. Bilindiği gibi promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. Vakıfbank maaşların taşıması halinde ciddi promosyon imkanları sunuluyor. Peki Vakıfbank emekli promosyon ücreti ne kadar, emekli maaşı Vakıfbank’a nasıl taşınır, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar

Vakıfbank emekli promosyon ücreti 2022: Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Vakıfbank emekli promosyon ücreti, maaşlarını bu bankaya taşımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bazı bankaların ödeme tutarı 8 bin 250 TL'yi buldu. Bu noktada zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, emekli promosyon ödemesi yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Vakıfbank emekli promosyon ücreti 2022 ne kadar? Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÜCRETİ 2022!

Bir aylık mekli maaşı tutarı 1500 TL'ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIFBANK EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

1.500-TL'ye (1.500 TL hariç) kadar maaş alanlara 3 yıl için toplam 500 TL

1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında maaş alanlara 3 yıl için toplam 625 TL,

2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL promosyon veriliyor.

Bu promosyonlar 3 yıllık nakit promosyon ödemesi olarak veriliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?

Emekli maaşınızı VakıfBank'a taşırken, veznede görevli olan görevliye sorarak promosyonunuzun ne zaman yatacağını öğrenebilirsiniz.

Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını, aşağıdaki haberlerden öğrenebilirsiniz.

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