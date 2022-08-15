Vakıfbank emekli promosyon ücreti 2022: Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Vakıfbank emekli promosyon ücreti, maaşlarını bu bankaya taşımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bazı bankaların ödeme tutarı 8 bin 250 TL'yi buldu. Bu noktada zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, emekli promosyon ödemesi yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Vakıfbank emekli promosyon ücreti 2022 ne kadar? Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?