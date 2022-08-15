Vakıfbank emekli promosyon ücreti 2022: Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Vakıfbank emekli promosyon ücreti, maaşlarını bu bankaya taşımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bazı bankaların ödeme tutarı 8 bin 250 TL'yi buldu. Bu noktada zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, emekli promosyon ödemesi yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Vakıfbank emekli promosyon ücreti 2022 ne kadar? Vakıfbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?
Bir aylık mekli maaşı tutarı 1500 TL'ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
1.500-TL'ye (1.500 TL hariç) kadar maaş alanlara 3 yıl için toplam 500 TL
1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında maaş alanlara 3 yıl için toplam 625 TL,
2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL promosyon veriliyor.
Bu promosyonlar 3 yıllık nakit promosyon ödemesi olarak veriliyor.