VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Kupası heyecanı Ankara’da!

Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde voleybolseverlerin beklediği dev buluşma sahne alıyor. Geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, sezonun ilk resmi kupasında kozlarını paylaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda takımlar, sezona kupayla başlama hedefinde. Mücadele öncesi gözler maç saati, yayın kanalı ve salondaki atmosfere çevrildi.

Peki VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…