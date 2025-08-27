VAKIFBANK PERSONEL ALIMI 2025: Vakıfbank personel alımı ne zaman sona eriyor, şartları neler, nasıl başvurulur?

VakıfBank, 2025 personel alımı için ilanını duyurdu. Başvuru süreci, gerekli kriterler ve sınav detayları artık netleşti. Peki, Vakıfbank personel alımı ne zaman sona eriyor, şartları neler, nasıl başvurulur?
VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıfbank personel alımına başvurular, 21 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 07 Eylül 2025 Pazar günü sona erecek. Adaylar, yalnızca İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılması mümkün olmayacak.
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Banka personel alım sınavı, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10:00'da yapılacak. Adaylar, başvuru sırasında belirledikleri şehirde sınava katılabilecek. Türkiye genelinde 35 şehirde gerçekleştirilecek sınavda; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ve Samsun gibi büyük şehirler de sınav merkezleri arasında bulunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıfbank personel alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:
01 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Hiçbir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak
Daha önce Vakıfbank mülakat süreçlerinden başarısız olmamış olmak
En az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak veya 22 Aralık 2025 tarihine kadar mezuniyetini belgeleyebilmek
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecil ettirmiş veya muaf olmak