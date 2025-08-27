VAKIFBANK PERSONEL ALIMI 2025: Vakıfbank personel alımı ne zaman sona eriyor, şartları neler, nasıl başvurulur?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıfbank personel alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

01 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Hiçbir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak

Daha önce Vakıfbank mülakat süreçlerinden başarısız olmamış olmak

En az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak veya 22 Aralık 2025 tarihine kadar mezuniyetini belgeleyebilmek

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecil ettirmiş veya muaf olmak