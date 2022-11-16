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Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:06

Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatar? 2022 Polis promosyon ödemeleri yattı mı? EGM duyuruları

Polis promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan polislere ödenecek banka promosyonu ödeme tarihleri ile sorgulanıyor. Vakıfbank ile yürütülecek çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonların peşin olarak tek seferde yatacağını bildirdi. Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatar sorusu gündemdeki yerini aldı. 2022 EGM duyuruları takip edilirken memurlar; polis promosyonu ne zaman yatacak, neden yatmadı, yattı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2022 polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar…

Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatar? 2022 Polis promosyon ödemeleri yattı mı? EGM duyuruları

EGM polis maaş promosyonu ödeme tarihleri gündemde. Yılsonuna yaklaşılırken toplamda 27 bin TL tutarında yatırılacak banka promosyonu için gözler Vakıfbank'ta! Protokolün yürürlük tarihi Kasım ayını işaret ederken vatandaşlar polis promosyon ne zaman yatacak, neden yatmadı gibi sorulara yanıt arıyor. Polis promosyonu ödemeleri Kasım 2022 ile birlikte sorgulanmaya başladı. Peki, Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatar? İşte, detaylar…

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde kasım ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

POLİS BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."

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Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatar? 2022 Polis promosyon ödemeleri yattı mı? EGM duyuruları
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