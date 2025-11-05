Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları sorgulama 2025: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Öğrencilerinin yakından takip ettiği VGM burs başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen başvuruların sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2025 VGM burs sonuçları belli oldu mu, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

Ancak henüz VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sonuç tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.