Vakıflar’ın iftarında çocuklar eğlendi

İstanbul Anadolu Yakası Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ramazanın ilk gününde Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde kurulan iftar çadırında 300 kişi ağırlandı. İftarın ardından Valide-i Cedid Cami'sinde kurulan etkinlik alanında çocuklar, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturuldu. Çocuklara balon ve oyuncak hediye edilip çeşitli etkinliklerle minikler eğlendirilirken büyüklere ise vakıf şerbeti ikram edildi. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda verdiği iftarda ise 700 vatandaş ağırlandı. Müdürlüğün iftar ve sahur davetleri ramazan ayı boyunca devam edecek.