Vale cinayeti şüpheliler yakalandı

"İstanbul ilimizin Başakşehir ilçesinde 19.08.2023 tarihinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralı olarak hastaneye sevk edilen Van ili nüfusuna kayıtlı (O.T) isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayın aydınlatılmasına ilişkin güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; Saldırı olayının şüphelisi oldukları değerlendirilen C.E), (M.E) ve (M.E) isimli (3) şahsın Arnavutköy ilçesinde bulundukları adrese yapılan operasyon sırasında, şüphelilerin silahla ateş ederek kaçtıkları, kaçış sırasında yoldan geçen farklı bir aracı gasp etmek suretiyle araç değiştirerek firar ettikleri anlaşılmıştır.



Sürdürülen çalışmalarda; araç temin etmek suretiyle şüphelilere yardım ettiği anlaşılan F.K), (H.T) ve (F.B) isimli şüpheli 3 şahıs yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden (F.B) isimli şahıs tutuklanmış, (F.K) hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Silahlı saldırı olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik İstanbul Asayiş, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmalarıyla Lüleburgaz ilçesinde tespit edilen bir ikamete yapılan operasyon sonucu;



1- C.E (2003 Güngören, 48 kaydı var),

2- M.E (2003 Güngören, 87 kaydı var),

3- M.E (1999 Bağcılar, 15 kaydı var),

4- S.Ç (2000 Samsun, 15 kaydı var),

5- Y.Y (2002 Avcılar, 27 kaydı var),

6- B.P (1998 Aydın, 7 kaydı var),

7- B.S (1989 İstanbul, emlakçı, 2 kaydı var) isimli (7) şüpheli şahıs yakalanmıştır.



İkamette yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslardan (S.Ç) ve (M.E) isimli şahısların 18.05.2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen cinayet olayına karıştıkları, ayrıca (M.E), (C.E), (S.Ç) ve (Y.Y) isimli şahısların İstanbul genelinde (11) ayrı işyerinden, evden ve otodan hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edilmiştir. Konuyla alakalı tahkikat sürdürülmektedir.