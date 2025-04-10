Vale cinayetinde vicdan yaralayan tahliye

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu vale cinayetinin failleri, olayın üzerinden 2 yıl dahi geçmeden tahliye oldu. Hayatını yitiren genç valenin acılı ailesi yetkililerden yardım istedi. Olay gününe ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.Başakşehir'de 20.08.2023 tarihinde gerçekleşen kan donduran olayda, vale noktasına gelen Mikail ve Cebrail Erdem isimli ikiz kardeş lüks bir aracın anahtarını çalarak olay yerinden kaçmaya çalışmış, durumu fark ederek peşlerinden koşan vale Ogün Tekin'e kurşun yağdırmıştı.Olayda Ogün Tekin hayatını kaybederken, firar eden zanlıların yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Zanlılar ile polis arasında Arnavutköy'de başlayan kovalamaca Hadımköy'e kadar sürmüş, burada polise ateş açan zanlılar başka bir kamyoneti gasp ederek kaçmıştı. Lüleburgaz'da saklandığı belirlenen olayın faili iki kardeş ve kendilerine yardım eden 5 kişi gözaltına alınmıştı.Tüm Türkiye'nin konuştuğu vale cinayetinin duruşması geçtiğimiz günlerde Küçükçemece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 5'i tutuklu toplam 7 sanık katıldı. Sanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.