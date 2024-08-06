Vale kavgası cinayetle bitti

İstanbulSarıyer'de bir düğün salonunun valeliğini yapan Fırat Özbek (27) geceleri kaldığı otoparkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 31 Temmuz gecesi yaşanan olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüphelinin Sinan A. olduğu tespit edildi. Şüpheli ile yapılan görüşmede olayın valeler arasında olan tartışmadan çıktığı öğrenildi.İddiaya göre Özbek, 10 gün önce birkaç arkadaşıyla kanatçıya gidip taşkınlık çıkarınca tartışma yaşandı. Olaydan birkaç gün önce yine gelen Özbek ve arkadaşı tekrar taşkınlık çıkarıp kanatçının valesi Sinan A.'ya küfür etti. Kendisine küfredildiğini öğrenen Sinan A. ise Özbek'i vurdu. İfadesinde, "Çalıştığım yere gelip bana küfür etmiş. Ben de kaldığı yere gidip ateş ettim" diyerek cinayeti itiraf eden Sinan A. tutuklandı. Sinan A.'ya yardımdan gözaltına alınan arkadaşı Tamer E. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.