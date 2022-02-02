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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Vale kavgasına 3 müebbet istemi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Arnavutköy'de 1 Şubat 2021'de iki restoranın çalışanları arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Çevredeki lüks restoranların vale hizmeti konusunda taraflar arasında yaşanan husumetten kaynaklanan kavganın ardından, Yılmaz A. adlı şüpheli tutuklanmıştı. İddianamede, Yılmaz A.'nın Kadir A., Resul Ç. ve Alican Ç.'ye yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği anlatılırken, aynı zamanda müştekilere yönelik tehdit ve hakaret suçunu da işlediğinin sabit olduğu ifade edildi. Hakkında 3 kez müebbet hapis talebinde bulunulan Yılmaz A., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Vale kavgasına 3 müebbet istemi
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