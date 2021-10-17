Vale ve taksilere yurt genelinde sıkı denetim

Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanmış, bu yılın Temmuz ayında yürürlüğe girmişti. Düzenleme ile vale hizmetine ilişkin genel ilke ve esaslar ile vale hizmeti veren işletmeler, iş yerleri, vale görevlisinde aranacak şartlar ve bunların yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmişti.

Buna göre vale hizmeti sunan iş yeri, ruhsatına bu hizmeti ana faaliyetine tali faaliyet olarak ekletecek. Ekletmeyen iş yerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmeti sunan iş yerlerinin bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermesi zorunlu olacak. Vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levhanın herkesin göreceği şekilde asılı olacak ve müşteriler vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale hizmet bedeli, sürücünün görebileceği şekilde tabelada belirtilecek. Vale hizmeti sunan işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile gerçekleştirecek. İş yeri oluşabilecek hasar veya cezayı da ödemekle yükümlü olacak. Sunulan vale hizmeti en fazla 3 kilometre yarıçap içerisinde karşılanacakken, hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak. Vale işletmesi ile iş yeri arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin bir sureti yetkili idareye, istihdam edilen vale görevlilerinin listesinin sureti ise yetkili idareye ve kolluk birimlerine belirtilen süreler içerisinde verilecek.

VALE HİZMETİ VERECEK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Vale hizmeti, vale tanıtım kartı takan ve vale kıyafeti giyen personel harici verilemeyecek. Hizmetin verildiği otopark alanı, güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınacak. Vale hizmeti verilirken Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlüklere uyulacak. Vale hizmetinde çalıştırılacak kişiler işe alınırken şunlara dikkat edilecek:

"Süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçları, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili tüm suçları işlememiş olması. Cinsel saldırı suçlarından mahkum olmamış veya bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunmamış olması. Son beş yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler alarak ya da alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi birden fazla geri alınmamış veya daimi olarak iptal edilmemiş olması."

DENETİMLERE 23 BİN PERSONEL KATILDI

Bu kapsamda Türkiye genelinde dün 6 bin 939 emniyet ve 16 bin 83 jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeği ile 5 bin 32 noktada eş zamanlı olarak "Vale Hizmetleri İle Ticari Taksi Sürücülerine Yönelik" uygulama gerçekleştirildi. Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde bin 359'u jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 4 bin 34 işletme ile 141 jandarma bölgesinde bulunan toplam bin 778 vale personeli denetlendi. Denetimlerde, ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutulurken, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

12 BİN 139 TİCARİ TAKSİ DENETLENDİ, 73'Ü TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise, 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 ticari taksi trafikten men edilirken, bir sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca, 20 ticari taksiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan ve 722 ticari taksiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndan olmak üzere toplam 742 ticari taksiye cezai işlem uygulandı.