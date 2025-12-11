Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 15. Hafta

Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun kritik dönemecine girerken zorlu deplasman serilerine devam ediyor. Temsilcimiz için Valencia deplasmanı, sadece bir maç değil, aynı zamanda doğrudan rakiplerle yapılan bir sıralama mücadelesi anlamına geliyor. İşte, Valencia Basket - Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler:
EuroLeague'in heyecan dolu haftasında oynanacak olan Valencia - Anadolu Efes karşılaşmasının tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu:
Valencia - Anadolu Efes maçı, İspanya'nın Valencia kentinde oynanacak ve Türkiye saati ile bu akşam 22.30'da başlayacak.