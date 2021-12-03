Vali Abdullah Erin’in, Dünya Engelliler Günü Mesajı

Doğuştan veya hayatın akışında herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini farklı derecelerde kaybederek, toplumsal yaşama uyum konusunda sıkıntı yaşayan insanların karşısındaki en büyük sorunun engellenmişlik olduğunu söyleyen Vali Abdullah Erin, devlet ve millet olarak bu durumdaki insanlara destek olmanın önemine dikkat çekti.

Engelli insanların büyük bölümünün, toplumsal yaşama uyum sağlama ve ihtiyaçlarını karşılamada diğer insanların ve devletin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Vali Erin, "Devletimizin kanunlarla tanımladığı engellilik durumu, bu tanıma uyan vatandaşların toplumsal, sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesini, sağlık, korunma, bakım, rehabilitasyon, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin devlet tarafından sağlanmasını öngörmektedir. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek, toplumdaki olumsuz algıyı değiştirmek amacıyla uzun yıllardır belirli programlar uygulamakta ve çok olumlu neticeler elde edilmektedir. Doğumdan itibaren devletimizin şefkatine ihtiyaç duyan engelli bebeklerimizden, ileri yaşlardaki her vatandaşımıza kadar ulaştırılan kamu hizmetleri sayesinde engelli vatandaşlarımızın özgüveni artmış, bakıma ihtiyaç duyan engelliler huzura kavuşmuş ve toplum vicdanı rahatlamıştır. Devletimizin insancıl yaklaşımı sayesinde toplum bilinci de gelişmiş, engelli vatandaşlarımız böylece eğitimden sanata, spordan siyasete kadar hayatın her alanında kendilerini göstermeyi başarmış, başarılarıyla hepimizi gururlandırmışlardır. Tüm yasal düzenlemeler ve toplumsal hassasiyete rağmen, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların önündeki tek engel olarak, engellenmişlik kalmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hasseten hatırladığımız toplumsal bilincin yükselmesiyle, engellenmişlik sorununu da aşacağımıza yürekten inanıyor, tüm engelli vatandaşlarımızın ve özellikle Şanlıurfa'da yaşayan engelli kardeşlerimin bu özel gününü tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum." Şeklinde konuştu.