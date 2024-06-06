Vali Akbıyık el attı... Bodrum’un kronik su sorunu çözülüyor

Gözde turizm merkezi Bodrum'da, yıllardır süregelen ve özellikle yaz aylarında vatandaşı canından bezdiren susuzluk sorunu çözülüyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, SABAH Muğla Bürosu ziyaretinde su sorununun çözülmesi için devreye girdiğini belirtti.

Vali Akbıyık, su sorununun çözülmesi için Toprak Kurulunda aldıkları kararla Milas'taki Ekinambarı civarındaki sulak alanının Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsil edildiğini açıkladı.

65 MİLYON METREKÜPLÜK SUYU BODRUM'A KAZANDIRIYORUZ

Böylece Devlet Su İşleri (DSİ) ve Büyükşehir işbirliğiyle yılda 65 milyon metreküplük suyun Bodrum'a kazandırılacak. İdris Akbıyık, "Bodrum un su sorununu çözüyoruz. Milas Ekinambari civarı sulak alanım Büyükşehir Belediyesine tahsilini yaptık. Muğla Valiliği Toprak kurulunda bu bölgenin tahsisi için kara aldık. DSİ ve Büyükşehir işbirliği içinde yılda 65 milyon metre küp suyu Bodrum a kazandırıyoruz. Bodrumun yıllık ihtiyacı 40 milyon metre küp. Biz onun buruşuk katı su kaynağını Bodrum a kazandırıyoruz" dedi.