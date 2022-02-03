Vali Aktaş sele teslim olan Biga’da incelemelerde bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinden geçen Kocabaş çayı yoğun yağış sonrası taştı. Çanakkale Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü ve Biga Belediyesi'nin günler öncesinden yaptığı "şiddetli yağış ve araçlarınızı dere yataklarından kaldırın" uyarısı dikkate alınmayınca park halinde bulunan onlarca araç sular altında kaldı.

Çanakkale Valiliği, Biga Kaymakamlığı, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden bölgede şiddetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyarmıştı. Valilik'ten yapılan açıklamada "03.02.2022 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dendi.

BELEDİYE ANONS GEÇTİ

Biga Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve gece saat 23.00 sularında anonslar geçerek vatandaşları şiddetli yağış konusunda uyardı. Yapılan anonslarda Kocabaş Çayının taşabileceği, park halindeki araçların başka yere çekilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

KISA SÜREDE SULAR ALTINDA KALDI

Belediyenin yaptığı uyarılar sonucu birçok sürücü Kocabaş Çayı kenarında bulunan araçlarını kaldırırken bazı vatandaşların uyarılara aldırış etmemesi nedeniyle onlarca araç sular altında kaldı.

VALİ AKTAŞ BÖLGEDE

Sabah saatlerinde bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, taşan Kocabaş çayında incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Tahsin Saruhan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan' dan bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, su yükselmesi sonucu etkilenen İstiklal Mahallesinde bulunan Atatürk Köprüsü ve Çavuşköy Mahallesi'nde çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Aktaş, "Gerek Belediye ekipleri gerekse Emniyet, Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik, DSİ ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla su taşkını yaşanan bölgelerde dün geceden beri canla başla müdahale etmekte. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda vatandaşları gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse yaptığımız anonslarla uyardık. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

"300 VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK"

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, "Çarşamba günü akşam üzeri başlayan sağanak yağış ilçemizin ortasında yer alan Kocabaş çayının debisini yükseltmesi sonucu taşkın meydana geldi. Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte gece geç saatlere kadar sahada can kaybı yaşanmaması için mücadelemize devam ettik. Kocabaş Çayı kenarında yer alan araçların çekilmesi için ekiplerimizle birlikte 300 vatandaşımıza ulaşarak araçlarını kaldırmalarını sağladık. Taşkın sonrasında sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımızla bir araya gelerek yapılması gerekenleri yerinde tespit ettik. Çanakkale Valiliğimiz koordinesinde Biga Kaymakamlığı, Biga Belediyesi ve AFAD ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz." diye konuştu.